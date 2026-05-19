Mercato Inter riflessioni in difesa | l’ipotesi del rinnovo di De Vrij con taglio d’ingaggio

Il mercato dell’Inter si concentra sulle trattative relative ai rinnovi e alle uscite. Sommer, Acerbi e Darmian sono in scadenza e lasceranno il club al termine dei rispettivi contratti. Nel frattempo, l’olandese De Vrij, attualmente sotto contratto, ha manifestato disponibilità a un prolungamento di un anno, riducendo l’ingaggio. La società valuta le opzioni per mantenere il difensore in rosa, considerando anche le eventuali conseguenze di questa decisione sulla rosa e sul mercato.

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Inter News 24 Mercato Inter, mentre Sommer, Acerbi e Darmian salutano a fine contratto, l’olandese apre al prolungamento annuale per restare in nerazzurro. In casa Inter è tempo di profonde valutazioni per quanto riguarda il futuro del reparto arretrato. Ad oggi, le uniche certezze assolute sono rappresentate dagli addii per fine contratto di Yann Sommer, Francesco Acerbi e Matteo Darmian. Restano invece momentaneamente in bilico le posizioni di Henrikh Mkhitaryan e Stefan de Vrij, i quali potrebbero ricevere un’ulteriore chance in nerazzurro per la prossima stagione. La dirigenza si trova in una fase di riflessione, poiché le complessive strategie di mercato dipenderanno dal numero reale di partenze, che alla fine potrebbe rivelarsi inferiore rispetto alle prime stime. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, riflessioni in difesa: l’ipotesi del rinnovo di De Vrij con taglio d’ingaggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Mercato InterRomano Conferma Tutto! LInter fa Cassa Sullo stesso argomento Inter, proposta di rinnovo per De Vrij: diverse ipotesi per il futuro dell’olandeseDiversi calciatori dell’Inter sono destinati a lasciare il club al termine della stagione, complice la scadenza dei rispettivi contratti prevista per... Rinnovo De Vrij, ecco il piano dell’Inter: prolungamento in vista per blindare la difesa di Chivu. Le cifredi Redazione Inter News 24Rinnovo De Vrij, i nerazzurri offrono il prolungamento all’olandese, mentre si valutano i riscatti e i possibili colpi... Nuova vita da esterno per Diouf: assist all'Inter sul mercato? Le riflessioni su Dumfries e Luis HenriquePrima il Double, poi il mercato. L'Inter deve pensare a come battere di nuovo la Lazio nel giro di quattro giorni, per provare a chiudere al meglio la propria esaltante stagione con la finale di Coppa ... tuttomercatoweb.com Mercato Inter, Chivu vuole caratteristiche nuove: individuato il profilo giustoL'Inter lavora per i nuovi innesti che arriveranno con il mercato estivo: Christian Chivu ha una richiesta ben precisa. spaziointer.it