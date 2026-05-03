Valve | arrivano migliaia di console nei magazzini USA

Nelle scorte dei magazzini negli Stati Uniti sono arrivate migliaia di console. La data di uscita ufficiale nei negozi si avvicina e molte persone attendono con interesse il debutto. È stato annunciato anche un nuovo controller dal prezzo di 99 euro, che potrebbe modificare l’esperienza di gioco. Restano da vedere come queste novità influenzeranno il mercato e i consumatori.

? Cosa scoprirai Quando arriverà ufficialmente la nuova console nei negozi?. Come influirà il nuovo controller da 99 euro sull'esperienza di gioco?. Perché Valve ha iniziato a spedire migliaia di unità nei magazzini?. Quanto sarà grande l'impatto di questa distribuzione sui competitor?.? In Breve Le spedizioni verso i magazzini USA coinvolgono decine o centinaia di migliaia di unità.. Il leaker Brad Lynch segnala carichi etichettati genericamente come Game Consoles.. Lo Steam Controller sarà disponibile per l'acquisto da lunedì 4 maggio a 99 euro.. Valve aveva pianificato il debutto commerciale entro i primi sei mesi dell'anno.. Brad Lynch ha segnalato spedizioni massicce di console verso i magazzini di Valve negli Stati Uniti, suggerendo un lancio imminente della Steam Machine dopo i piani per la prima metà dell’anno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valve: arrivano migliaia di console nei magazzini USA Notizie correlate Valve prepara la nuova console: ecco il futuro di Steam Deck? Cosa sapere Pierre-Loup Griffais conferma lo sviluppo della nuova console portatile di Valve. Leggi anche: Ladri nei magazzini e nei garage durante la notte: le telecamere inchiodano i raid dei malviventi