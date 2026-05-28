Stazione Foster l' ombra del caporalato Giani | Se confermati fatti gravi Funaro | Massima attenzione
Un operaio intervistato dal Tg Rai regionale della Toscana ha rivelato che riceveva i salari in bustapaga e doveva consegnarne una parte a un reclutatore. L'inchiesta ‘Fantasmi’ ha portato alla luce presunte attività di caporalato presso la stazione di Foster. Il presidente della regione ha commentato che, se confermati, i fatti sono gravi. Un rappresentante sindacale ha sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulla situazione.
"Prendevamo i soldi in bustapaga e dovevamo darne una parte al reclutatore". È quanto rivela un operaio intervistato dal Tg Rai regionale della Toscana, nell'inchiesta giornalistica ‘Fantasmi’, che, come si legge a corredo del servizio sul sito web del telegiornale, “accende i riflettori su. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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