Nelle strade di Firenze, un episodio di aggressione tra adolescenti ha sollevato attenzione. Dopo quanto accaduto in Santa Croce, un rappresentante delle istituzioni ha dichiarato che è fondamentale mantenere alta la vigilanza su temi legati alla sicurezza dei giovani. La questione delle violenze tra ragazzi resta al centro del dibattito pubblico, con l’obiettivo di prevenire ulteriori episodi.

Firenze, 11 maggio 2026 - “Sul tema degli adolescenti, dei ragazzi, sulle violenze e sulle aggressioni, l’attenzione nostra come istituzioni deve essere massima ”. La sindaca Sara Funaro interviene dopo l’ennesimo episodio di violenza giovanile avvenuto nel centro storico di Firenze, dove due ragazzi fiorentini sono stati inseguiti e picchiati da una baby gang dopo una serata in discoteca. Parole nette quelle della prima cittadina, che a margine di un’iniziativa pubblica ha ribadito come il fenomeno sia ormai al centro anche dei confronti con la Prefettura. La sindaca: “Servono prevenzione e risposte concrete”. “Dobbiamo mettere in campo tutte le risposte possibili – ha spiegato Funaro – per provare a limitare questi fenomeni, capire le origini della violenza e lavorare soprattutto sulla prevenzione”.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Baby gang, Funaro dopo l’aggressione in Santa Croce: “Massima attenzione"

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