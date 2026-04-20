Il ministro Salvini ha visitato il cantiere della stazione Foster a Firenze, nel quadro di un sopralluogo legato ai lavori del sottoattraversamento dell’Alta velocità ferroviaria e della nuova stazione nell’area degli ex Macelli. Questi interventi rappresentano opere strategiche per il sistema di trasporto cittadino e regionale, con un impatto diretto sulla mobilità tra nord e sud della regione. La visita si inserisce in un programma di controlli sui cantieri ferroviari in corso.

Firenze, 20 aprile 2026 – Il sottoattraversamento di Firenze della linea dell’Alta velocità ferroviaria e la nuova stazione nell’area degli ex Macelli sono un’infrastruttura fondamentale, non solo per la città, ma anche per il trasporto passeggeri da nord a sud e viceversa. Per verificare lo stato di avanzamento dei lavori, mercoledì 22 aprile, il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, accompagnato dal presidente della Regione, Eugenio Giani, dalla sindaca di Firenze, Sara Funaro, da Aldo Isi, amministratore delegato Rete Ferroviaria Italiana, Dario Lo Bosco, amministratore delegato FS Engeneering e da Paola Firmi, amministratore delegato Infrarail, effettuerà un sopralluogo tecnico nel cantiere della stazione Alta Velocità agli ex Macelli, in via Circondaria 32.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stazione Foster, arriva il ministro Salvini: sopralluogo al cantiere

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