Un video pubblicato su TikTok e un recente caso di cronaca hanno portato all’attenzione il fenomeno del “divorzio alpino”. La montagna, con i suoi sentieri nascosti, rappresenta da sempre un luogo di libertà e di scoperta, ma recentemente sono stati segnalati episodi legati a questa pratica. Il dibattito si concentra su come questa tendenza si stia diffondendo e sulle modalità con cui viene vissuta.

L a montagna ha sempre esercitato un fascino irresistibile: i suoi sentieri nascosti promettono libertà, trasformazione e scoperta. Ma non è priva di pericoli. Negli ultimi anni escursionismo, trekking e alpinismo sono diventati sport popolari e soprattutto molte coppie hanno scelto di condividere queste esperienze insieme. Di recente sui social risuona un termine, già esistente nella cultura di montagna da parecchio tempo: alpine divorce. Il termine, usato anche dallo scrittore Robert Barr per un romanzo del 1893, descrive un fenomeno sempre più comune: l’abbandono di una persona meno esperta in situazioni critiche durante escursioni o arrampicate. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un video TikTok e un caso di cronaca hanno fatto scoppiare il dibattito su un fenomeno sempre più diffuso. Che cos'è il "divorzio alpino"?

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Comunque sono anche su TikTok, dove il diletto a dare questo tipo di risposte in modo diretto. Potete cercare Gianluca Lo Presti Psicologo - facebook.com facebook