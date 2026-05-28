Stalking e minacce alla ex nonostante il divieto di avvicinamento | ora finisce agli arresti

Un uomo, già indagato per stalking e minacce, è stato arrestato dopo aver violato un divieto di avvicinamento alla ex compagna. Era sotto sorveglianza con un braccialetto elettronico, ma ha continuato a seguire e minacciare la donna nonostante il provvedimento restrittivo. Le forze dell'ordine hanno eseguito l'arresto in seguito a ulteriori segnalazioni di comportamenti sospetti e violazioni delle restrizioni imposte.

Era già indagato per stalking e minacce ed era stato colpito da un provvedimento di divieto di avvicinamento alla ex compagna, con l'applicazione del braccialetto elettronico per proteggere la vittima. Ora però un 66enne di Terracina, residente nel comune di San Felice Circeo, è stato arrestato.I. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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Arrestata per stalking ai danni dell'ex marito: ne parliamo con l'avvocato Lamanna

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