Durante un intervento allo stadio Maradona per allestire un nuovo punto ristoro, sono stati sequestrati alcuni materiali nella tribuna. In seguito, una persona è stata citata in causa, coinvolgendo anche il nome di un dirigente della società sportiva. L’operazione si è conclusa con il sequestro di attrezzature e materiali, senza altre informazioni sui motivi o sulle responsabilità.

Un intervento destinato alla realizzazione di un nuovo punto ristoro all’interno dello stadio Diego Armando Maradona è finito sotto sequestro. I lavori erano in corso nella zona della tribuna autorità. Durante un controllo, la polizia municipale avrebbe rilevato l’assenza dei titoli edilizi necessari. L’episodio riguarda una struttura di circa 150 metri quadrati. L’altezza sarebbe di tre metri e mezzo. Il manufatto sarebbe stato realizzato utilizzando pannelli coibentati e pareti in cartongesso. Il progetto comprendeva inoltre tre pedane in legno, poggiate su una base metallica, due servizi igienici e impianti per acqua, elettricità e climatizzazione. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Stadio Maradona, sequestro in tribuna: citato De Laurentiis

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