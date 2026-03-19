Il sindaco di Napoli ha annunciato che i lavori di riqualificazione dello stadio Maradona proseguiranno indipendentemente dalla candidatura della città per gli Europei del 2032. Ha specificato che le opere strutturali continueranno senza essere condizionate dalla partecipazione a eventi internazionali. Inoltre, ha affermato che si troverà una sintesi con il presidente del club riguardo alle questioni in sospeso.

Il sindaco di Napoli annuncia la riqualificazione strutturale dello stadio Maradona a prescindere dalla candidatura per Euro 2032. E parla anche del rapporto con il patron azzurro sulla vicenda. Lo stadio Maradona si trasforma. E lo farà a prescindere dall'esito della candidatura di Napoli per gli Europei di calcio. Lo ha chiarito il sindaco Gaetano Manfredi, intervenuto a margine della presentazione dei ritratti dell'artista Jorit allo stadio, dove ha tracciato le linee del percorso di riqualificazione dell'impianto di Fuorigrotta. Napoli si candiderà ufficialmente a ospitare le partite degli Europei e il Comune sta lavorando per rispettare i requisiti richiesti dalla Uefa — sale stampa e altri adeguamenti tecnici tra le voci principali. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Stadio Maradona, Manfredi: “Lavori indipendentemente dagli Europei. De Laurentiis? Sintesi si troverà”

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