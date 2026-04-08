Stadio Maradona Manfredi | Progetto va avanti Cittadinanza onoraria a De Laurentiis
Il sindaco ha confermato che il progetto relativo allo stadio Maradona procede senza interruzioni. È stata annunciata anche l’intenzione di attribuire una cittadinanza onoraria a una figura di rilievo nel mondo dello sport, con la data da definire a breve. Le dichiarazioni sono arrivate in un momento di aggiornamenti ufficiali, senza indicare ulteriori dettagli sul cronoprogramma o sui soggetti coinvolti.
Cittadinanza onoraria a De Laurentiis, Manfredi assicura: "Concorderemo presto la data". E sullo stadio: "Stiamo andando avanti col progetto riqualificazione". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Manfredi: "Presto cittadinanza onoraria a De Laurentiis. Io commissario per lo stadio? Possibile"Napoli è pronta per conferire al presidente del club calcistico cittadino la sua cittadinanza onoraria.
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Manfredi: Cittadinanza onoraria a De Laurentiis? Tempi maturi. Maradona? Stiamo andando avanti con la progettazioneCittadinanza onoraria a De Laurentiis? Tempi maturi. Maradona? Siamo in fase avanzata. Le parole del sindaco di Napoli Manfredi a Radio Crc. mondonapoli.it
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