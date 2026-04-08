Stadio Maradona Manfredi | Progetto va avanti Cittadinanza onoraria a De Laurentiis

Il sindaco ha confermato che il progetto relativo allo stadio Maradona procede senza interruzioni. È stata annunciata anche l’intenzione di attribuire una cittadinanza onoraria a una figura di rilievo nel mondo dello sport, con la data da definire a breve. Le dichiarazioni sono arrivate in un momento di aggiornamenti ufficiali, senza indicare ulteriori dettagli sul cronoprogramma o sui soggetti coinvolti.