Il presidente del Napoli è stato iscritto nel registro degli indagati per un presunto abuso edilizio legato alla realizzazione di un punto ristoro nello stadio Maradona. La costruzione del chiosco non avrebbe rispettato le autorizzazioni previste, secondo le autorità locali. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni tra il club e il Comune riguardo alle modifiche apportate all’impianto. Le indagini sono in corso.

Accusa di abuso edilizio mossa contro il presidente del Napoli per la costruzione di un punto ristoro non autorizzato allo stadio Maradona. A quanto pare i lavori erano stati avviati nella tribuna autorità, ma senza dovute autorizzazioni, e ciò ha portato al provvedimento. A seguito di un controllo effettuato dalla polizia municipale, è stato disposto il sequestro della struttura, con tanto di indagini. Stando alle informazioni riportate, gli agenti dell'Unità Operativa Tutela Edilizia hanno svolto i loro controlli lo scorso 7 maggio, notando che i lavori per la realizzazione dello spazio chiuso (ben 150 metri quadrati) si trovavano in pieno svolgimento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Stadio Maradona, De Laurentiis indagato per il punto ristoro: tutti i dissidi con il Comune

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Napoli, De Laurentiis indagato per ristoro abusivo allo stadio Maradona

Notizie e thread social correlati

Napoli, De Laurentiis indagato: punto di ristoro abusivo allo stadio Maradona, scatta il sequestroAurelio de Laurentiis è indagato per aver gestito un punto ristoro senza autorizzazione allo stadio Diego Armando Maradona.

Sequestrato punto di ristoro nello stadio Maradona, indagato De Laurentiis per abuso edilizioLa Polizia Locale ha sequestrato una struttura in costruzione nella tribuna dello stadio Maradona di Fuorigrotta, destinata a diventare un punto...

Temi più discussi: De Laurentiis minaccia di lasciare lo stadio Maradona da quando è arrivato a Napoli, e ogni volta resta dov'è; Perché De Laurentiis battaglia con comune e regione sullo stadio di Napoli; Napoli, De Laurentiis indagato per ristoro abusivo allo stadio Maradona; Stadio Maradona, De Laurentiis indagato per un punto ristoro abusivo.

De Laurentiis indagato: l'abuso edilizio e l'area ristoro dello stadio Maradona x.com

Stadio Maradona, scattano i sigilli: sequestrato un locale abusivo, De Laurentiis è indagatoI fari sullo Stadio Diego Armando Maradona restano accesi anche a campionato fermo: le ultime sull'impianto dei partenopei ... gonfialarete.com

Napoli, sequestrata area hospitality stadio Maradona. De Laurentiis indagatoNuovo scontro sullo stadio del Napoli, sequestrata un’area hospitality al Maradona per presunto abuso edilizio. De Laurentiis indagato ... quifinanza.it

Lite tra il presidente del Napoli e Conte nella sua ultima conferenza stampa. De Laurentiis ha detto che il Napoli sarebbe stato campione senza gli infortuni. Conte non è d'accordo, dicendo che probabilmente non sarebbe successo e che l'Inter deve essere ric reddit