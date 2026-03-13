Spread Btp-Bund altro balzo a 84 punti base | piazzati 6 miliardi all’asta dei Btp

Lo spread tra i titoli di stato italiani e tedeschi è salito a 84 punti base, con un incremento di otto rispetto alle prime ore di ieri. Nel corso dell’ultima asta dei Btp sono stati collocati 6 miliardi di euro. Il differenziale si avvicina così al massimo raggiunto lunedì scorso, segnando un nuovo rialzo rispetto ai giorni precedenti.

Altro rialzo per lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi. In apertura del 13 marzo il differenziale registra una crescita di otto punti base rispetto alle prime ore di ieri, raggiungendo quota 84, solo due punti in meno del picco di lunedì 9. I rendimenti hanno superato il 3,80%, mentre anche gli interessi sui Bund sfiorano il 3%. L'instabilità causata dalla guerra in Iran non spaventa però gli investitori, che anche nell' asta dei Btp del 12 marzo hanno continuato a chiedere più titoli di Stato di quanti il Tesoro ne abbia messi sul mercato. Piazzati oltre 6 miliardi di euro, con cedole tra il 2,4% e il 3,25%. Spread Btp Bund a 84, cresce l'incertezza.