Lo spread tra il rendimento dei titoli di stato a 10 anni e i bund tedeschi è salito a 74 punti base, con i Btp che hanno superato il 3,70%. Questa variazione indica un aumento del rischio percepito sui titoli italiani e potrebbe influenzare le prossime aste di titoli di stato. La tensione in Medio Oriente e l’incertezza sui mercati contribuiscono a questa crescita, che potrebbe portare a un rialzo dei costi di finanziamento per lo Stato e, di conseguenza, un aumento dei tassi sui mutui per i cittadini.

? Domande chiave Come influenzerà la tensione in Medio Oriente i rendimenti dei Btp?. Quali impatti avrà l'aumento dello spread sul costo dei mutui?. Perché il Tesoro ha scelto proprio queste scadenze per le aste?. Come cambierà la gestione del risparmio con i nuovi CCTeu?.? In Breve Tensioni USA-Iran spingono i rendimenti Btp sopra il 3,70% per rischio geopolitico.. Aste Tesoro prevedono emissioni tra 1 e 3,5 miliardi di euro per scadenze maggio.. Btp 2031 al 3,15% e Btp 2036 al 3,80% tra le offerte odierne.. CCTeu con scadenza 2035 e 2036 offrono tassi fissi al 3,237%..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spread a 74 punti e Btp sopra il 3,70%: sale il rischio per le aste

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Spread Btp-Bund stabile a 77 punti base, oggi le aste dei Btp a medio e lungo termineLo spread tra Btp e Bund si mantiene stabile a 77 punti base, mentre oggi si svolgono le aste dei titoli di Stato a medio e lungo termine.

Spread Btp-Bund a 74 punti base, oggi l’asta di Btp e CCTeuNella mattinata del 28 maggio, lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si è attestato a 74 punti base, con una variazione minima rispetto...

Temi più discussi: Lo spread Btp-Bund apre poco mosso a 74 punti base; ***BTp: spread con Bund apre a 74 punti, rendimento cala al 3,80%; Borse europee in rialzo e rendimenti titoli di Stato in calo mentre clima resta prudente; Lo spread tra Btp e Bund chiude poco mosso a 74 punti base.

Lo spread tra Btp e Bund chiude poco mosso a 74 punti base. Il rendimento del decennale italiano sale al 3,837% #ANSA x.com

Spread Btp-Bund a 74 punti base, oggi l’asta di Btp e CCTeuNelle prime ore della mattinata lo spread tra Btp e Bund è rimasto stabile. Nuovo giorno di aste per Btp di fine mese ... quifinanza.it

Titoli Stato: spread Btp/Bund apre in rialzo a 74 punti(AGI) - Milano, 28 mag. - Apertura in rialzo per lo spread tra Btp e Bund a 74 punti base contro i 72 punti della chiusura di ieri. Il tasso decennale si attesta al 3,75% dal precedente 3,70%. (AGI) ... agi.it