Lo spread tra Btp e Bund si mantiene stabile a 77 punti base, mentre oggi si svolgono le aste dei titoli di Stato a medio e lungo termine. La giornata si apre con una chiusura positiva sui mercati finanziari italiani, in attesa delle operazioni di emissione di nuovi titoli. Le aste rappresentano un momento importante per il collocamento dei Btp, con attenzione rivolta ai rendimenti e alle richieste degli investitori.

Per i Btp l’apertura dei mercati finanziari del 10 aprile si è rivelata positiva. Lo spread con i Bund tedeschi è si è ridotto nelle prime ore della giornata, arrivando a 77 punti base, nonostante la tregua tra Iran e Stati Uniti sia sempre più fragile, a causa delle tensioni sulle modalità di riapertura dello stretto di Hormuz. Si è conclusa ieri l’asta dei Bot e inizia oggi quella dei Btp a medio e lungo termine, che offrirà al mercato tra diversi prodotti finanziari. I rendimenti rimangono alti rispetto al recente passato, ma lontani dai picchi dei giorni peggiori del conflitto in Medio Oriente. Spread stabile a 77 punti base. Nei primi minuti dall’apertura dei mercati finanziari, i Btp benchmark a 10 anni italiani hanno limitato la crescita dei rendimenti a un ritmo inferiore rispetto a quella dei Bund tedeschi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Spread Btp-Bund stabile a 77 punti base, oggi le aste dei Btp a medio e lungo termine

Spread Btp-Bund in calo a 80 punti base, aste Btp e Bot dalla prossima settimanaCome già accaduto a inizio settimana, lo spread tra Btp e Bund è rientrato da un picco oltre gli 80 punti base in poche ore.

Spread Btp-Bund a 61 punti base, domani le nuove aste dei bot: come partecipareDazi e tensioni internazionali non hanno mosso i mercati europei dei titoli di Stato.

Temi più discussi: Spread Btp-Bund a 79 punti, rendimenti a 3,76% nel primo giorno di aste di aprile; Lo spread tra Btp e Bund chiude in in calo a 74 punti; *** BTp: spread con Bund in rialzo a 95 punti, rendimento fermo al 3,98%; Tregua in Iran: spread e rendimenti dei titoli di Stato calano, Btp 10 anni al 3,7% resta interessante.

Spread Btp-Bund a 79 punti, rendimenti a 3,76% nel primo giorno di aste di aprileLo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è rimasto stabile dopo la tregua tra Iran e Usa in Medio Oriente, mentre iniziano le aste dei Bot ... quifinanza.it

Lo spread tra Btp e Bund chiude in in calo a 74 puntiChiusura in calo per lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale tra i due titoli di Stato scende a 74 punti dai 76 della vigilia. Il rendimento del decennale italiano è stabile al 3,7 per cento. quotidiano.net

Borsa: l'Europa fiacca dopo Wall Street, Milano -0,1%. A Piazza Affari giù Stellantis e Campari. Lo spread tra Btp e Bund a 78 punti #ANSA x.com

Borsa: l'Europa tonica attende Wall Street, Milano +3,9%. A Piazza Affari volano Unicredit e Stellantis. Spread Btp-Bund a 76 punti #ANSA - facebook.com facebook