Spray al peperoncino la riunione d’urgenza in Prefettura

Ieri pomeriggio, presso la Prefettura di Arezzo, si è tenuta una riunione urgente sulla presenza di spray al peperoncino nelle scuole. Sono stati discussi i recenti episodi di utilizzo di questo spray tra gli studenti. Alla riunione hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine. Non sono stati forniti dettagli sulle decisioni prese o sui provvedimenti immediati.

Arezzo, 28 maggio 2026 – Si è svolta ieri pomeriggio, presso la Prefettura di Arezzo, la riunione convocata dal Prefetto in relazione ai recenti episodi verificatisi in ambito scolastico, connessi al l’utilizzo di spray urticante. L’incontro fa seguito alla riunione tenutasi lo scorso 26 febbraio in Prefettura, convocata in attuazione della direttiva congiunta del Ministero dell’Istruzione e del Merito e del Ministero dell’Interno, volta a rafforzare le sinergie tra il mondo scolastico e quello della pubblica sicurezza. All’incontro hanno partecipato i rappresentanti delle Forze di Polizia, statali e locale, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale e i dirigenti scolastici degli istituti interessati, nonché i dirigenti delle altre istituzioni scolastiche del territorio aretino, in un’ottica di più ampia condivisione e prevenzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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