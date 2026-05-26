Una riunione in Prefettura è stata convocata dopo alcuni episodi avvenuti di recente nel centro della città. L’incontro coinvolge le forze dell’ordine e le autorità locali per discutere l’uso di spray al peperoncino e altre misure di sicurezza. La convocazione segue gli episodi di tensione registrati negli ultimi giorni, senza ulteriori dettagli sui contenuti trattati o le decisioni prese. La riunione si svolge per valutare eventuali interventi e strategie di intervento rapido.

Arezzo, 26 maggio 2026 – A seguito di alcuni episodi recentemente verificatisi nel capoluogo aretino, connessi all’utilizzo di spray urticante, il Prefetto di Arezzo ha convocato per la giornata di domani una riunione alla presenza delle Forze di Polizia, del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale e del dirigente scolastico interessato. L’incontro è finalizzato all’esame congiunto della situazione e all’individuazione delle più opportune misure di prevenzione e sicurezza a tutela della comunità scolastica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spray al peperoncino, convocata una riunione in Prefettura

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Anna pepe e lo spray al peperoncino CONCERTO BLOCCATO

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