Sporting Pianella Basket campione per la Coppa Endas Abruzzo 2025 2026

Notizia in breve

Lo Sporting Pianella Basket ha vinto la finale della Coppa Endas Abruzzo 20252026, disputata domenica 24 maggio 2026 al PalaElettra di Pescara. La squadra ha ottenuto la vittoria durante l'incontro che ha concluso il torneo regionale. La partita si è svolta senza incidenti e si è conclusa con il successo della formazione ospite.