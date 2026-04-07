Al via il progetto di Endas Abruzzo Amari Than | la cultura Romanì nel cuore di Pescara

È stato avviato un nuovo progetto dedicato alla cultura Romanì a Pescara, promosso da un'organizzazione locale. L'iniziativa si inserisce nella terza settimana di azione dedicata alla promozione della cultura Romanì e al contrasto all’antiziganismo, e si svolge dal 7 al 19 del mese. Il progetto porta il nome di “Amari Than” e mira a valorizzare le tradizioni e la storia della comunità Romanì nel territorio.

Il progetto prevede una serie di iniziative per favorire la cultura Romanì e per il contrasto all’antiziganismo sul territorio L’iniziativa promossa da Endas Abruzzo e finanziata dall’Unar, si svolge a Pescara, concentrandosi sulle aree urbane con maggiore complessità sociale e multiculturalità. In collaborazione con Area Abruzzo Aps, Ahimsa Aps e Magnolia Sport e Cultura Asd, il progetto mira a promuovere il diritto alla piena partecipazione sociale e culturale. Coinvolgerà almeno 200 studenti degli istituti Aterno-Manthoné e Misticoni Bellisario, organizzati in gruppi per età e interesse. Il programma modulare prevede incontri scolastici, laboratori linguistici e culturali, attività sportive inclusive, percorsi di scrittura e musica, storytelling digitale e momenti pubblici di restituzione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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