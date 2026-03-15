Basket Coppa Italia serie B | Pielle campione l' eroe Venucci | Trofeo per la nostra gente ora testa all' obiettivo finale

La Pielle si è aggiudicata la Coppa Italia di serie B nel basket, battendo per 67-66 la Gema Montecatini nel derby toscano. La partita si è decisa negli ultimi secondi, quando Mattia Venucci ha segnato una tripla a 4 secondi dalla sirena. Venucci ha dichiarato che il trofeo è dedicato alla propria gente, mentre la squadra si prepara ora per l’obiettivo finale.

Coach Turchetto: "Siamo entrati nella storia, ma ora l'importante è trarre energie da questo successo per arrivare fino in fondo in campionato" Una vittoria spettacolare e una pagina di storia del basket livornese: la Pielle ha vinto la Coppa Italia battendo nel derby toscano la Gema Montecatini per 67-66 grazie alla tripla a 4’’ dalla fine di Mattia Venucci. Il capitano biancoblù, intervistato a caldo al termine della gara, non ha nascosto l’entusiasmo: “In questo momento non sento niente, la fatica di queste due gare arriverà domani. Sono veramente contento di aver regalato questo trofeo a questa gente incredibile. Complimenti a Gema che ha giocato una partita importante nonostante due assenze pesanti (Acunzo e Jackson, ndr)”. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Articoli correlati Basket, Coppa Italia serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-La T Tecnica Gema Montecatini, la diretta della finale. LiveFinalissima per gli uomini di Turchetto che contro i termali cercano la prima storica affermazione in questa competizione. Basket, serie B | Tema Sinergie Faenza-Verodol CBD Pielle Livorno 66-86: Gabrovsek e Venucci spettacolari, i biancoblù ancora in vettaGrande prestazione degli uomini di Turchetto che, con una difesa rocciosa e una percentuale da tre spaziale, dominano al PalaCattani Prestazione da... Tutti gli aggiornamenti su Coppa Italia Temi più discussi: IeBL A2, lo spettacolo del gaming alla Final Four di Coppa Italia LNP 2026 Old Wild West; Serie B - Lega Nazionale Pallacanestro; Coppa Italia LNP 2026 – La preview delle semifinali in A2; Basket, il Flaminio pronto a ospitare la Coppa Italia di A2 e B. La Dole sfida Brindisi per un posto in finale. Dove vedere la Coppa Italia LNP 2026 in TV: il programma di Rai Sport e LNP PassSi avvicina la Coppa Italia LNP 2026, in programma al PalaFlaminio di Rimini dal 13 al 15 marzo. La Lega Nazionale Pallacanestro ha annunciato la programmazione televisiva: ... pianetabasket.com Basket, la Pielle Livorno vince la Coppa Italia di B contro la Gema Montecatini: emozioni nella finale tutta toscanaL’evento di Rimini: partita giocata sul filo del totale equilibrio: un bellissimo spot per la pallacanestro. Alla fine la spuntano i labronici 67-66. Tanti i tifosi arrivati sulle rive dell’Adriatico ... lanazione.it La vigilia della semifinale di Coppa Italia vs. Vigevano 1955 con il primo assistente, Matteo Brambilla. #PielleLivorno #Verodol #AlMioPosto facebook Tutto pronto per #RomaInter di Coppa Italia x.com