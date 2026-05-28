La terza edizione di Sporticata si terrà domenica 31 maggio sulle colline di Portico. L’evento, chiamato ‘gironzolata sociale’, è stato organizzato dalla Pro loco di Portico con il patrocinio del Comune. La manifestazione coinvolge attività sportive e ricreative e rappresenta l’apertura degli eventi estivi nella zona. La giornata prevede diverse iniziative sul territorio e mira a coinvolgere la comunità locale.

La terza edizione della Sporticata, ‘gironzolata sociale’ sulle colline di Portico, è stata organizzata dalla Pro loco di Portico, col patrocinio del Comune di Portico e San Benedetto, per domenica 31 maggio. Spiega la presidente della Pro loco, Lucia Santandrea: "Con questa iniziativa sportiva, sociale e turistica nell’ambiente, la nostra associazione di volontariato apre il programma delle manifestazioni estive del 2026, con un ricco calendario di feste, eventi e manifestazioni culturali, artistiche, musicali e gastronomiche nei prossimi mesi estivi". Il ritrovo della Sporticata è per domenica 31 maggio alle 9 presso i giardini pubblici, con partenza alle 9. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sporticata, attesa per la 3ª edizione: "Così apriamo gli eventi estivi"

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