Ritornano gli eventi estivi lungo la Darsena

Giovedì si è svolto un evento lungo il Lungofiume della Darsena di Ferrara, organizzato dall’Agenzia Dodicieventi in collaborazione con il Gruppo Ghedini Automobili. Durante l’iniziativa sono stati presentati i programmi degli eventi estivi previsti per il 2026, coinvolgendo presenti rappresentanti delle due realtà e un pubblico interessato. La manifestazione ha segnato il ritorno di iniziative all’aperto nella zona.

Si è tenuto giovedì l’evento, in partnership tra l’Agenzia Dodicieventi e il Gruppo Ghedini Automobili, per la presentazione del programma dell’estate 2026 sul Lungofiume della Darsena di Ferrara. Il Gruppo Ghedini, da anni main partner, ha messo a disposizione il salone di via Sammartina che, per l’occasione, ha presentato con uno spettacolo di video mapping la nuova Jeep Compass e-Hybrid. Durante la serata, è intervenuta per il Comune di Ferrara l’assessore Angela Travagli: "Un evento che si riconferma vincente e trainante, capace di rendere sempre più attrattiva la nostra città. La formula sul Lungofiume della Darsena si è dimostrata tra le migliori esperienze di rigenerazione urbana, trasformando un’area recentemente riqualificata in uno spazio vivo, frequentato e partecipato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ritornano gli eventi estivi lungo la Darsena Articoli correlati Porcari investe nella sicurezza. La Polizia Locale farà più turni serali. Anche per garantire gli eventi estiviTurni serali o notturni e festivi in più, per il potenziamento dell’attività di controllo da parte della Polizia Locale, finalizzato a garantire ai... Cosa fare a Torino nel lungo week-end festivo di Natale e Santo Stefano: tutti gli eventiTorino e la sua provincia si preparano a vivere la magia del lungo weekend di Natale, trasformandosi in un palcoscenico diffuso dove tradizione, arte... Tutti gli aggiornamenti su Ritornano gli eventi estivi lungo la... Discussioni sull' argomento Ritornano gli eventi estivi lungo la Darsena; Trento Summer Festival, ritorno in piazza con tre big: Curreri, Mannoia e Gabbani; Tornano gli eventi culturali estivi della Lega Navale Italiana di Locri. Gli eventi estivi in valleTra fine luglio e agosto, inoltre, una serie di eventi in palinsesto rende un soggiorno in Val d’Aosta ancora più interessante. A partire dalla Degustazione in alpeggio, il 30 luglio in Val d’Ayas, ... ilsole24ore.com Un film già visto: il sequestro di merce venduta in strada e gli "ambulanti" che ritornano nonostante i controlli - facebook.com facebook