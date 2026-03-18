Ufficiale | Sportface su Amazon Prime con Digital United Studio

Da aprile, gli appassionati di sport potranno seguire gli eventi di SportFace in diretta su un canale FAST di Amazon Prime. La collaborazione coinvolge anche Digital United Studios, che trasmetterà le gare attraverso questa piattaforma digitale. La novità riguarda la distribuzione degli incontri sportivi in streaming, offrendo una nuova modalità di visione per gli utenti di Amazon Prime.

SportFace, Amazon Prime e Digital United Studios insieme per lo sport live: dal 7 aprile gli eventi di SportFace in diretta su un canale FAST Importante novità nel panorama della distribuzione sportiva digitale. SportFace annuncia il lancio, in collaborazione con Digital United Studios, di un nuovo canale FAST disponibile nell’ecosistema Amazon Prime, dedicato alla distribuzione in diretta degli eventi sportivi delle Federazioni presenti con i loro Canali sulla piattaforma. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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