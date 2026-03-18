Ufficiale | Sportface sbarca su Amazon Prime con Digital United Studio

Da aprile, gli appassionati di sport potranno seguire gli eventi di SportFace in diretta su un canale FAST di Amazon Prime. L’accordo tra SportFace, Amazon Prime e Digital United Studios permette la trasmissione in streaming, segnando una nuova modalità di distribuzione digitale per le competizioni sportive. La collaborazione entra in vigore dal 7 aprile, offrendo agli utenti un modo diverso di accedere alle dirette sportive.

SportFace, Amazon Prime e Digital United Studios insieme per lo sport live: dal 7 aprile gli eventi di SportFace in diretta su un canale FAST Importante novità nel panorama della distribuzione sportiva digitale. SportFace annuncia il lancio, in collaborazione con Digital United Studios, di un nuovo canale FAST disponibile nell’ecosistema Amazon Prime, dedicato alla distribuzione in diretta degli eventi sportivi delle Federazioni presenti con i loro Canali sulla piattaforma. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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