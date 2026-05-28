Oggi, giovedì 28 maggio, in tv e streaming si seguono il Roland Garros, il Giro d’Italia, gli Europei di ginnastica ritmica e l'amichevole di volley tra Italia e Turchia. Le partite e le gare sono trasmesse su vari canali e piattaforme digitali, con orari distribuiti durante tutta la giornata. Sono in programma anche altri eventi sportivi, senza variazioni rispetto ai palinsesti previsti.

L’edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada proseguirà quest’oggi con la diciottesima tappa, che prevede la partenza da Fai della Paganella e l’arrivo a Pieve di Soligo dopo 171 km. La partenza fittizia è prevista alle ore 13.15, mentre la partenza reale avverrà alle ore 13.30, infine l’arrivo è calcolato tra le 17.07 e le 17.29. 7.30 Golf, DP World Tour: Austrian Alpine Open, 1° giro – 13.00 Sky Sport Golf, Sky Go, NOW 8.00 Ginnastica ritmica, Europei: qualificazioni individualiste seniores, cerchio e palla – gymtv.online 9.00 Equitazione, Piazza di Siena: 1a giornata – 15.25 Rai Sport HD, Rai Play 11.00 Tennis, Roland Garros: secondo turno singolari e primo turno doppi (1° match alle 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (giovedì 28 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

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