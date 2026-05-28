Giovedì 28 maggio sono in programma diverse trasmissioni sportive in televisione e streaming. Tra gli eventi principali ci sono le partite di tennis del Roland Garros, le tappe del Giro d’Italia, le gare di ginnastica ritmica agli Europei e un’amichevole di pallavolo tra Italia e Turchia. Gli orari e il dettaglio dei programmi sono disponibili sui rispettivi canali e piattaforme digitali.

L’edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada proseguirà quest’oggi con la diciottesima tappa, che prevede la partenza da Fai della Paganella e l’arrivo a Pieve di Soligo dopo 171 km. La partenza fittizia è prevista alle ore 13.15, mentre la partenza reale avverrà alle ore 13.30, infine l’arrivo è calcolato tra le 17.07 e le 17.29. 7.30 Golf, DP World Tour: Austrian Alpine Open, 1° giro – 13.00 Sky Sport Golf, Sky Go, NOW 8.00 Ginnastica ritmica, Europei: qualificazioni individualiste seniores, cerchio e palla – gymtv.online 9.00 Equitazione, Piazza di Siena: 1a giornata – 15.25 Rai Sport HD, Rai Play 11.00 Tennis, Roland Garros: secondo turno singolari e primo turno doppi (1° match alle 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (giovedì 28 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

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