Sport in tv oggi giovedì 7 maggio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 7 maggio, sono in programma diverse competizioni sportive che sarà possibile seguire sia in diretta televisiva che in streaming. Tra gli eventi principali ci sono i tornei di tennis ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Roma, le corse ciclistiche del Giro di Grecia e della Vuelta España Femenina, oltre alle partite di Europa League e Conference League di calcio. Molti di questi eventi saranno trasmessi sui canali sportivi e disponibili online.

Oggi, giovedì 7 maggio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Roma, il ciclismo con il Giro di Grecia e la Vuelta España Femenina, il calcio con Europa League e Conference League, e tanto altro ancora. Nell’ ATP Masters 1000 di Roma saranno sette i match con azzurri protagonisti: esordio per Matteo Berrettini contro Alexei Popyrin, per Federico Cinà contro Alexander Blockx (match rinviato ad oggi per pioggia), per Mattia Bellucci contro Roman Andres Burruchaga, per Francesco Maestrelli contro Roberto Bautista Agut, per Gianluca Cadenasso contro Thiago Agustin Tirante, per Lorenzo Sonego contro Ignacio Buse, infine derby tra Luca Nardi ed Andrea Pellegrino.🔗 Leggi su Oasport.it

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