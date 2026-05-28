Sport e aggregazione protagonisti a Messina e provincia del progetto MiGioAct Legacy dell’AiCS
A Messina e nella provincia si sta concludendo il progetto “MiGioAct Legacy – Mi muovo, gioco, sono attivo”, promosso dall’AiCS. Il programma aveva l’obiettivo di promuovere l’attività motoria tra le persone anziane, favorendo il benessere e la socializzazione. Sono state organizzate diverse iniziative sportive e di aggregazione rivolte alla popolazione over 60. Il progetto ha coinvolto numerosi partecipanti e ha previsto attività pratiche e incontri di gruppo.
Sta per terminare a Messina e provincia il progetto “MiGioAct Legacy – Mi muovo, gioco, sono attivo”, promosso da AiCS per favorire l’invecchiamento, il benessere e la socialità attraverso l’attività motoria. L’iniziativa coinvolge 30 comitati territoriali AiCS e centinaia di partecipanti in. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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