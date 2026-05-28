Sport e aggregazione protagonisti a Messina e provincia del progetto MiGioAct Legacy dell’AiCS

Notizia in breve

A Messina e nella provincia si sta concludendo il progetto “MiGioAct Legacy – Mi muovo, gioco, sono attivo”, promosso dall’AiCS. Il programma aveva l’obiettivo di promuovere l’attività motoria tra le persone anziane, favorendo il benessere e la socializzazione. Sono state organizzate diverse iniziative sportive e di aggregazione rivolte alla popolazione over 60. Il progetto ha coinvolto numerosi partecipanti e ha previsto attività pratiche e incontri di gruppo.