storia dello sport nella provincia di arezzo le vicende e i protagonisti in un libro

È stato pubblicato un libro che ripercorre la storia dello sport nella provincia di Arezzo, concentrandosi sulle vicende e sui protagonisti locali. La pubblicazione raccoglie testimonianze di atleti e momenti significativi nel panorama sportivo regionale. Tra le pagine si trovano anche dettagli su quali atleti della provincia abbiano partecipato alle Olimpiadi, offrendo uno sguardo completo sulle imprese sportive locali nel tempo.

Arezzo, 17 aprile 2026 – Quanti atleti della provincia di Arezzo hanno partecipato alle Olimpiadi? Chi è stato il primo aretino a giocare in Serie A di calcio? Quali sono stati i Campioni d’Italia tra gli aretini, e in quali sport? Le risposte trovano risposta nel volume “ Storia dello Spo rt nella provincia di Arezzo - le vicende e i protagonisti dell’agonismo sportivo 1876-2026” di Roberto Rossi ( Aska Edizioni), che verrà presentato il giorno giovedì 7 maggio 2026 alle ore 17,30 presso il Circolo Artistico ad Arezzo. Dialogherà con l’autore il giornalista sportivo Luigi Alberti, che ha curato anche la presentazione del volume. Si tratta di un’opera che, scandagliando archivi e memorie, ricostruisce centocinquant’anni di agonismo in terra aretina, dal 1876 ad oggi.🔗 Leggi su Lanazione.it

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