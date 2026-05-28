Ieri si è tenuto presso il Polo Didattico DST “Cubo” dell’Università del Sannio l’ultimo seminario del ciclo dedicato alla comunicazione digitale. L’evento, intitolato “Spirito Sannio”, ha visto la partecipazione di studenti e docenti, con focus su marketing territoriale e digital media. La sessione è stata condotta dal professor Mario D’Arco, che ha guidato il pubblico attraverso temi legati alla promozione del territorio attraverso strumenti digitali.

Si è svolto ieri presso il Polo Didattico DST “Cubo” dell’Unisannio l’ultimo appuntamento del ciclo di seminari dedicati alla comunicazione digitale, promosso dal professor Mario D’Arco. Al centro dell’incontro il tema “Marketing territoriale e media digitali”. L’iniziativa ha offerto agli studenti un’occasione concreta di approfondimento circa le trasformazioni in atto nel settore della comunicazione e della creazione di contenuti multimediali, nello specifico rivolti alla promozione del territorio. Relatrice dell’incontro Alessia Giusti, giornalista e content creator, che ha raccontato l’esperienza di “Spirito Sannio”, un progetto di digital storytelling nato con l’obiettivo di valorizzare beni culturali, eccellenze agroalimentari, tradizioni e identità dell’area sannita attraverso i social media e i nuovi linguaggi digitali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - ‘Spirito Sannio’, incontro con gli studenti Unisannio su marketing territoriale e digital media

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