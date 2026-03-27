Generale Burgio torna a Caserta | incontro con gli studenti su legalità e informazione

Il 25 marzo, presso il Museo dinamico della tecnologia, si è tenuto un incontro tra il generale Burgio e gli studenti. Durante l’evento, si sono affrontati temi relativi alla legalità e all’informazione, offrendo agli studenti l’opportunità di confrontarsi con un rappresentante delle forze armate. L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi giovani interessati a approfondire questioni legate alla sicurezza e alla tutela dei valori civili.

Al Museo Olivetti di Villa Vitrone il racconto del “modello Caserta” e della lotta alla camorra: dialogo con i giovani tra memoria e impegno civile Un momento di alto valore formativo e civile quello che si è svolto il 25 marzo al Museo dinamico della tecnologia “A. Olivetti”, all’interno di Villa Vitrone, dove il Generale Carmelo Burgio ha incontrato gli studenti dell’ITI “Villaggio dei Ragazzi” per una conversazione dal titolo “Legalità ed informazione”. Durante l’incontro, il Generale ha ripercorso quegli anni segnati da una forte mobilitazione dello Stato contro il potere della camorra, in particolare nel territorio del Casalese. Un impegno che vide la collaborazione sinergica tra istituzioni e forze dell’ordine, dando vita a quello che venne definito il “modello Caserta”. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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