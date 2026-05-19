Spider-Noir | la serie Marvel con Nicolas Cage si svela nei due trailer finali di Prime Video

Su Prime Video sono stati pubblicati due trailer finali di Spider-Noir, la serie live-action dedicata a una delle versioni alternative di Spider-Man. La produzione si concentra su una versione del personaggio ambientata in un’epoca e in un contesto diversi rispetto alla tradizionale. Tra gli attori coinvolti figura anche l’attore noto per aver interpretato ruoli in altri film di grande successo. I trailer mostrano alcune scene chiave e dettagli sulla narrazione, senza però svelare elementi della trama.

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Il progetto Spider-Noir segna il ritorno di Nicolas Cage nei panni del tormentato vigilante, dopo aver prestato la propria voce al medesimo eroe nel franchise d’animazione premio Oscar di Spider-Man: Un nuovo universo. Questa volta, tuttavia, l’attore si muoverà in un contesto live-action crudo, interpretando un investigatore privato invecchiato, sfortunato e incline al cinismo nella New York degli anni ’30, costretto a fare i conti con il proprio passato e con una città sprofondata nella corruzione. In one week, B Reilly Investigations is open for business. This is the final trailer for "Spider-Noir," arriving May 27 on Prime in True-Hue Full Color and Authentic Black & White. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Spider-Noir: la serie Marvel con Nicolas Cage si svela nei due trailer finali di Prime Video ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Spider-Man Noir - Trailer (2026) Nicolas Cage, Jack Huston | Prime Video Sullo stesso argomento ‘Spider-Noir’: il trailer della serie tv con Nicolas CageL’attesissima nuova serie, Spider-Noir, prodotta da Sony Pictures Television in esclusiva per MGM+ e Prime Video, debutterà in tutto il mondo su... Spider-Noir su Prime Video: Nicolas Cage è l’Uomo Ragno degli anni trentaL’attesa sta per finire: Spider-Noir, la serie live-action con protagonista Nicolas Cage, arriva su Prime Video il 27 maggio 2026 con tutti gli 8... Nuovo sguardo alla serie 'SPIDER-NOIR'. reddit Spider Noir, i trailer finali di Prime Video a colori e bianco e neroPrime Video ha?svelato?un nuovo trailer ufficiale di Spider-Noir, l’attesissima?serie?con Nicolas Cage nel suo primo ruolo da protagonista in?una serie tv. Prodotta da Sony Pictures Television per ... teleblog.it Spider-Noir: Il trailer finale italiano, a colori e in bianco e nero, della serie con Nicolas CageDebutta il 27 maggio 2026 in streaming su Prime Video Spider-Noir, la serie live-action con Nicolas Cage nei panni dell'investigatore privato Ben Reilly: si potrà scegliere se guardarla a colori o in ... comingsoon.it