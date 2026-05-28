Le spiagge comunali di Napoli sono state pulite da scogli e detriti, con interventi che si sono conclusi in vista del primo giugno. Il sindaco ha annunciato sui social che entro quella data tutte le aree saranno attrezzate e pronte per l’uso. Nessun dettaglio sulle modalità degli interventi o sulle attrezzature previste. La comunicazione si concentra sulla data di completamento e sulla messa in sicurezza delle spiagge.

«Entro il primo giugno le spiagge comunali saranno attrezzate». Lo promette sui social il sindaco Gaetano Manfredi. Superare il caos di questo primo scorcio di anticipo d’estate e garantire anche sulle spiagge libere cittadine (che da quest’anno avranno più spazio e saranno tutte senza prenotazioni online) i servizi per potersi godere una giornata di mare. Il primo cittadino si augura che la procedura per l’attribuzione delle concessioni da parte dell’autorità portuale «proceda in maniera rapida» anche perché «questo aiuterà anche la gestione degli spazi liberi, perché le due cose sono legate». Ma intanto, per la spiaggia libera, il Municipio si muove. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Spiagge a Napoli, lo sprint servizi: «Ripuliti scogli e fondali»

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