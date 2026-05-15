"Non ho commesso l'omicidio, non ho ammazzato Chiara Poggi. La mia posizione è sempre quella degli inizi. Possono scrivere il capo di incolpazione che preferiscono, non cambia nulla. Siamo arrivati alla fine di questo percorso che va avanti da un anno e mezzo e questa è l'unica cosa buona". Andrea Sempio torna a parlare in un'intervista esclusiva, realizzata da Martina Maltagliati, in onda questa sera a Quarto Grado condotto da Gianluigi Nuzzi su Rete 4. "Come ho detto altre volte, io non ho mai visto i video di Chiara, non c'è mai stato questo mio interesse verso Chiara, non c'è mai stato nulla di tutto ciò. Capisco che alla fine bisognava trovare un qualche tipo di movimento, è stato scelto questo, va bene", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Garlasco, gli audio "ripuliti" di Sempio ripuliti: "Non dice né video né penna"

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#Garlasco @sellina917601 #Sempio #415bis. #intercettazioni Molti degli audio in totale circa 212 ripuliti ed riascoltati.. Si sentono benissimo. Alcuni rilevanti anche del 2017. Sicuramente rappresentato elimenti assolutamente interessanti e a mio parere prob x.com

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