Il Napoli si è interessato al centrocampista dell’Atalanta, nel contesto di un’operazione di mercato che sta attirando l’attenzione nel campionato italiano. Le trattative tra le parti sono in corso e coinvolgono anche altri club, mentre si attendono sviluppi ufficiali. L’attenzione si concentra sulle mosse della società azzurra per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. La situazione rimane in evoluzione, senza comunicazioni ufficiali da parte delle società interessate.

Gli ultimi aggiornamenti sul centrocampista dell’Atalanta coinvolgono anche gli azzurri Condizionata anche da una lesione muscolare che lo ha tenuto fuori dal campo da fine agosto a fine settembre, la stagione di Ederson è stata senza dubbio meno scintillante rispetto a quelle vissute con Gian Piero Gasperini in panchina. Autore di 2 gol e 1 assist in 38 presenze complessive, il centrocampista brasiliano è destinato a lasciare l’ Atalanta a fine stagione. Lo sprint per Ederson coinvolge il Napoli: reazione a catena CM (Ansa Foto) – calciomercato.it Sin dallo scorso inverno, l’ex Salernitana aveva raggiunto un’intesa verbale con l’ Atletico Madrid, ma i colchoneros non sono riusciti ad ammorbidire la posizione dei bergamaschi, che continuano a chiedere 45-50 milioni di euro per il 26enne di Campo Grande.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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