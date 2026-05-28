Spezia Stillitano in sede | via ai vecchi costi e rivoluzione della rosa

Da ameve.eu 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lo Spezia ha chiamato in sede il nuovo allenatore, sostituendo Luca D'Angelo, e ha annunciato una riduzione dei costi della rosa. La società sta riorganizzando la squadra, con interventi sul budget e sui giocatori. Non sono stati forniti dettagli sui nomi dei sostituti o sui cambiamenti specifici nel roster. La strategia mira a rinnovare la gestione tecnica e finanziaria della squadra.

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? Domande chiave Chi sostituirà Luca D'Angelo per guidare la nuova era dello Spezia?. Come cambierà la rosa dopo il taglio dei costi eccessivi?. Chi è il nuovo responsabile mercato già contattato a Milano?. Perché la gestione operativa si sposta definitivamente verso la Lombardia?.? In Breve Gestione operativa spostata definitivamente a Milano dopo visita di Stillitano in via Melara.. Separazione ufficiale comunicata con Stefano Melissano e imminente distacco da Luca D'Angelo.. Ricerca urgente nuovo responsabile mercato avviata oggi pomeriggio presso la base milanese.. Obiettivo iscrizione alla Serie C garantito dal proprietario Thomas Roberts. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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