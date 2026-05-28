Spezia Stillitano in sede | via ai vecchi costi e rivoluzione della rosa

Notizia in breve

Lo Spezia ha chiamato in sede il nuovo allenatore, sostituendo Luca D'Angelo, e ha annunciato una riduzione dei costi della rosa. La società sta riorganizzando la squadra, con interventi sul budget e sui giocatori. Non sono stati forniti dettagli sui nomi dei sostituti o sui cambiamenti specifici nel roster. La strategia mira a rinnovare la gestione tecnica e finanziaria della squadra.