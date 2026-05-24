Domani, il tecnico sarà presente a Spezia per la conferenza stampa. La società ha annunciato che seguirà una linea di rivoluzione nel progetto sportivo. Dopo 14 anni di partecipazioni in Serie B e A, lo staff tecnico e la dirigenza pianificano cambiamenti significativi. La squadra si prepara a nuove strategie, con obiettivi di rilancio e rinnovamento. La presenza del tecnico segna un passo importante nel percorso di ristrutturazione annunciato.

Lo Spezia 2026-27, quello che dopo 14 anni di onorata militanza in Serie B e A sarà costretto a ripartire dalla Serie C, poggerà su tre punti fermi, espressi dal presidente Charlie Stillitano: " Thomas Roberts resta, il club non è in vendita, siamo convinti di continuare; abbiamo sbagliato, dobbiamo ripartire da zero; i tifosi spezzini meritano di più, vorrei che stessero al nostro fianco". Concetti che il presidente ribadirà al suo arrivo alla Spezia, probabilmente domani se il volo aereo sarà confermato, smontando un po’ qualche rumor allarmistico in essere che non tiene conto delle due settimane post retrocessione passate al lavoro da parte della proprietà e del presidente per pianificare nel dettaglio la futura struttura organizzativa e il budget per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stillitano atteso domani a Spezia. E sposa la linea della rivoluzione

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