Spezia crisi e 65 milioni investiti | Stillitano ammette gli errori

Dopo una partita complicata contro il Mantova, l’allenatore dello Spezia ha parlato ai giornalisti, mostrando nervosismo e frustrazione. La discussione si è concentrata sui problemi interni alla società e sui 65 milioni di euro investiti finora. L’allenatore ha riconosciuto alcuni errori commessi, in una serata che ha evidenziato le tensioni all’interno del club. La situazione rimane complessa, con le tensioni che sembrano aumentate dopo l’incontro.

Dopo il difficile incontro con il Mantova, Charlie Stillitano ha affrontato i microfoni della conferenza stampa mostrando un volto segnato dalla delusione e dalla rabbia, in una serata che ha messo in luce le profonde fratture interne alla società dello Spezia. Il presidente ha cercato di fare chiarezza sulla stagione sportiva, che vede la squadra ultima in classifica, cercando al contempo di proteggere l’operato dell’amministratore Tom Roberts, coinvolto nel progetto da un solo anno e responsabile di un investimento di 65 milioni di euro. Il bilancio di una stagione critica tra investimenti e fragilità tecnica. Le parole di Stillitano riflettono un clima di profonda amarezza per gli errori commessi durante l’anno agonistico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spezia, crisi e 65 milioni investiti: Stillitano ammette gli errori Spezia Oggi la decisione di Roberts sul mister. Il presidente Stillitano atteso domani in cittàTutto nelle mani del patron Thomas Roberts, a lui la decisione finale sulla conferma o meno di mister Roberto Donadoni. Trento-Cisterna 3-0: Mendez e Flavio esultano per il terzo posto, Salsi ammette gli erroriLa chiusura della regular season 2025/26 della SuperLega Credem Banca mette in evidenza una squadra solida, capace di coniugare continuità e...