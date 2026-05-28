Spazio tra i borghi | viaggio itinerante tra i meteoriti del Nord

Un viaggio tra i borghi piemontesi svela i segreti dei meteoriti del Nord. Ricercatori cercano di portare lo spazio nei comuni attraverso esposizioni e laboratori itineranti. L’obiettivo è far conoscere ai visitatori le caratteristiche e le origini di questi corpi celesti. L’iniziativa coinvolge diverse località, offrendo un’esperienza diretta con materiali e immagini legate allo spazio. Nessuna data ufficiale, ma l’evento mira a rendere accessibile al pubblico la conoscenza sui meteoriti.

? Punti chiave Dove si nascondono i segreti dei meteoriti tra i borghi piemontesi?. Come faranno i ricercatori a portare lo spazio direttamente nei comuni?. Quali tappe toccherà il tour itinerante tra Piemonte e Valle d’Aosta?. Perché la scienza può trasformare il turismo nelle zone montane del Nord?.? In Breve Inaugurazione a Cereseto il 30 maggio e tappa a Motta dei Conti il 26 giugno 2026.. Barcis Meteorite Festival ad agosto presso Palazzo Centi con Meteoriti Italia.. Mostra alle Terme di Valdieri dal 13 agosto al 13 settembre 2026.. Torino Euromineralexpo dal 2 al 4 ottobre 2026 presso Scalo Eventi Torino.. Il 30 maggio 2026 segnerà l’inizio di un viaggio itinerante tra le vette e i borghi del Piemonte e della Valle d’Aosta, con la mostra Il Cielo A Terra che porterà i segreti dello spazio direttamente tra le comunità locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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