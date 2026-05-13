L’ARTour Itinerante ha fatto tappa a Vicopisano, offrendo un pomeriggio dedicato alle botteghe e ai mestieri d’arte nel centro del paese. Durante l’evento, sono state visitate diverse botteghe locali, dove artigiani e creativi hanno mostrato il loro lavoro. Sono stati organizzati laboratori e dimostrazioni aperte al pubblico, coinvolgendo visitatori di tutte le età. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e ha attirato numerose persone della zona.

Vicopisano (PI), 13 maggio 2026 – Un pomeriggio tra botteghe, creatività e mestieri d’arte nel cuore di Vicopisano. Sabato 16 maggio dalle 14.45 torna ARTour Itinerante – Vicopisano, il percorso guidato alla scoperta delle eccellenze artigiane del borgo, pensato per valorizzare il saper fare e l’identità del territorio. Ideata e organizzata da CNA Pisa con la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, l’iniziativa riceve il supporto di Artex – Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana e la collaborazione del Comune di Vicopisano. ARTour offrirà ai partecipanti un’esperienza immersiva tra arte e manualità, con la possibilità di incontrare dal vivo artisti e maestri artigiani direttamente nelle loro botteghe, osservandoli al lavoro e ascoltando i racconti delle loro attività.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ARTour Itinerante fa tappa a Vicopisano: un viaggio tra botteghe e mestieri d’arte

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