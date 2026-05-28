Spazio Genecell | con biomateriali prodotti in orbita mano dipendenza da rifornimenti terrestri

Da webmagazine24.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In orbita è stato avviato un sistema sperimentale automatizzato che utilizza la biocellulosa batterica in condizioni di microgravità per produrre biomateriali funzionali. L'obiettivo è eliminare la dipendenza dai rifornimenti terrestri, consentendo la produzione di materiali direttamente nello spazio. La tecnologia si basa su un sistema che sfrutta lo spazio come ambiente di produzione, riducendo la necessità di approvvigionamenti dall’planetario.

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(Adnkronos) – Produrre materiali funzionali direttamente nello spazio, riducendo a zero la dipendenza dai rifornimenti terrestri grazie a un sistema sperimentale automatizzato che sfrutta la biocellulosa batterica in condizioni di microgravità. È questo il cuore di 'GeneCell', il progetto primo classificato nella graduatoria del bando Aerospazio della Regione Campania, presentato a Napoli in occasione dell’undicesima. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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