L’Unione Europea e il governo italiano hanno approvato nuove misure che favoriscono gli agricoltori nell’acquisto di fertilizzanti. Tuttavia, un’associazione di produttori di sementi sottolinea la necessità di ridurre la dipendenza dai prodotti chimici. Secondo quanto dichiarato, le politiche attuali rappresentano un aiuto, ma non sono sufficienti a cambiare radicalmente il settore.

Fertilizzanti, Confeuro: “Misure Ue e governo aiutano gli agricoltori, ora serve una svolta strutturale”. “Apprendiamo con soddisfazione che il Consiglio dell’Unione Europea ha dato il via libera alla sospensione, per la durata di un anno, dei dazi doganali sui principali fertilizzanti a base di azoto. Allo stesso tempo, il Governo Meloni ha riconosciuto il credito d’imposta sui fertilizzanti, intervenendo concretamente a sostegno del comparto agricolo. Le due misure combinate rappresentano un importante segnale di attenzione verso gli agricoltori, garantendo un minimo di sollievo in una fase particolarmente complessa, caratterizzata dall’aumento dei costi di produzione e dalle forti tensioni sui mercati internazionali. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Fertilizzanti, Confeuro: “Ok Ue e Italia ma diminuire dipendenza da prodotti chimici”

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