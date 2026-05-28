L’Unione europea ha annunciato di aver sospeso il dialogo con il primo ministro ungherese, il quale è scomparso dai radar pubblici. Le fonti ufficiali indicano che questa decisione deriva dalla mancata partecipazione a incontri chiave e da divergenze sulle politiche europee. Nel frattempo, si fa strada l’ipotesi che l’ingresso dell’Ucraina nell’UE possa essere temporaneamente rallentato o presentato come un’adesione “finta” da alcuni paesi membri.

Se c’è un dossier sul quale l’ Unione europea si è sempre mostrata compatta è quello del sostegno all’Ucraina. Si sono sprecati i whatever it takes di Ursula von der Leyen, Kaja Kallas e di molte cancellerie. Il sostegno a Kiev non si discute. Almeno nelle dichiarazioni pubbliche. Ma si sa, nel retropalco le maschere calano e gli attori mostrano le loro vere facce. Basta allora tenere le orecchie ben aperte nei Palazzi di Bruxelles e Strasburgo o parlare garantendo l’anonimato che emerge un’altra realtà: l’adesione dell’Ucraina all’Ue, al momento, è irrealizzabile. Inoltre, non piace affatto a più di uno Stato membro che di fronte ai microfoni si dice invece pronto ad accogliere Kiev tra i 27. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sparito Orbán, l’Ue cala la maschera: perché in realtà l’ingresso dell’Ucraina è ancora lontano. L’ipotesi? Un’adesione “fake” proposta da Berlino

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