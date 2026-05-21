Il cancelliere tedesco ha annunciato la proposta di concedere all’Ucraina lo status di membro associato dell’Unione europea, una decisione che mira a rafforzare i legami tra i due enti senza procedere alla piena adesione. La proposta arriva in un momento in cui il paese sta cercando di avvicinarsi all’UE, ma non ha ancora raggiunto i requisiti necessari per l’adesione completa. La proposta di Merz ha suscitato reazioni contrastanti tra i membri dell’Unione.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha avanzato la proposta di rendere l’Ucraina un «membro associato» dell’Unione europea. La richiesta è avvenuta attraverso una lettera indirizzata a Ursula von der Leyen e António Costa. È bene ricordare che il processo di adesione che consentirà a Kiev di entrare a far parte del blocco degli Stati membri è lungo e altresì complesso. Diventare membro associato, quindi, si tramuterebbe in un «passo decisivo» per l’adesione a pieno titolo. Perché Merz ha proposto l’Ucraina come membro associato?. Merz, quindi, scrive nella lettera: «È chiaro che non saremo in grado di completare il processo di adesione nel prossimo futuro, visti gli innumerevoli ostacoli e le complessità politiche delle procedure di ratifica». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ucraina, adesione all’UE ancora lontana. Merz propone Kiev come «membro associato»

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