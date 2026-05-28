Spalletti non ha gradito la parola fallimento di Comolli | cosa sta succedendo nella Juventus

Spalletti ha espresso disappunto per l’utilizzo del termine “fallimento” nei confronti di Comolli. La situazione nella Juventus vede ora il tecnico e il dirigente impegnati a ricostruire un rapporto, dopo mesi di tensioni legate a divergenze sul mercato e ai contatti diretti con il presidente. La convivenza tra i due sembra essere l’obiettivo immediato, con incontri e confronti in corso.

Spalletti e Comolli cercano una convivenza dopo mesi di tensioni interne, tra divergenze sul mercato e rapporti diretti con Elkann. Clima di altissima tensione in casa Juventus e il confronto decisivo è ormai vicino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Spalletti non ha gradito quando Comolli ha parlato di fallimento alla JuventusLuciano Spalletti ha espresso disappunto dopo che Damien Comolli ha definito un fallimento la stagione della Juventus.

Juventus, deciso il futuro di Comolli: la volontà di Elkann è molto chiara. Cosa sta succedendo alla ContinassaLa Juventus ha deciso di confermare Comolli nel suo ruolo, nonostante le difficoltà incontrate durante l’ultima stagione.

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#Spalletti non ha gradito quando Comolli ha parlato di fallimento alla #Juventus La Stampa descrive i botta e risposta a distanza tra il tecnico e l'ad. Inoltre, Spalletti aveva chiesto un centravanti che non è arrivato, mentre Comolli sostiene che tutte le scelte di x.com

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