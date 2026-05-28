Spal niente ansie | non sarà un arrembaggio Carbonaro | Si può segnare anche alla fine

A quattro partite dalla fine della stagione regolare, un attaccante della Spal, che guidava la classifica marcatori con 11 gol, ha dichiarato che non ci sarà un attacco sfrenato e che si può segnare anche negli ultimi minuti. Era reduce da un gol decisivo contro il Mezzolara e si trovava tra i giocatori più in forma della sua squadra. Il suo commento è arrivato prima di una partita importante.

A quattro giornate dalla fine della regular season, Paolo Carbonaro era in vetta alla classifica marcatori del campionato con 11 reti, reduce da un gol pesante contro il Mezzolara e tra i giocatori più in forma della squadra di Parlato. Nelle sette gare successive, tra campionato e playoff, l’attaccante siciliano è rimasto a bocca asciutta anche a causa di qualche acciacco che ne ha limitato l’efficienza. Carbonaro attraversa un momento di fisiologico appannamento, ma non ha intenzione di gettare la spugna proprio adesso e anzi mette nel mirino prima la trasferta di Giulianova e poi la promozione. "Le vacanze possono aspettare, non voglio assolutamente tornare in Sicilia prima del previsto – assicura il capocannoniere della Spal –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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