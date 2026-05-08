Garlasco la contraddizione che può segnare la fine per Sempio | cosa filtra

La Procura di Pavia sta raccogliendo elementi che puntano verso Andrea Sempio come possibile autore dell’omicidio di Chiara Poggi. La vicenda si sta delineando attraverso le indagini in corso, mentre filtrano dettagli che potrebbero essere decisivi per il procedimento giudiziario. La posizione dell’indagato rimane al centro dell’attenzione, con le autorità che continuano a verificare i fatti e le prove raccolte.

Per la Procura di Pavia il quadro si sta componendo. E il nome indicato dagli inquirenti per l’omicidio di Chiara Poggi è quello di Andrea Sempio. Questo, ricostruendo gli elementi raccolti nell’inchiesta riaperta sul delitto di Garlasco. L'inchiesta ora è chiusa e i pm non hanno dubbi: "A uccidere Chiara è stato Sempio". Tra i punti ritenuti più pesanti dagli investigatori – si legge sul Messaggero - c’è il monologo registrato in auto, nel quale Sempio parla di un presunto rifiuto sessuale ricevuto da Chiara, arrivando a imitare la voce della ragazza. Per gli inquirenti quel passaggio si aggiunge a una serie di “elementi convergenti” considerati sufficienti per chiedere il rinvio a giudizio del 38enne.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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La Procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. È attesa nelle prossime ore la notifica dell'atto di conclusione dell'inchiest facebook

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