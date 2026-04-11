Oggi alle 15,30 si gioca la partita tra la Spal e Mesola, con quest’ultima coinvolta in un testacoda che potrebbe influenzare la classifica. La squadra ospite cerca di avvicinarsi alla vetta, mentre la Spal punta a superare il fanalino di coda e a mantenere vive le speranze di promozione. Per farlo, ha bisogno di ottenere un risultato positivo nelle ultime quattro gare di campionato, a partire dall'incontro di oggi.

Superare di slancio il fanalino Mesola e mettere un pizzico di pressione sulle spalle del Mezzolara. Per alimentare la fiammella della speranza, la Spal non ha scelta: bisogna vincere le ultime quattro gare di campionato, a partire da quella in programma oggi alle 15,30 al campo sportivo Duo. Sbancare la tana dei castellani, già retrocessi in Promozione, consentirebbe a Dall’Ara e compagni di portarsi momentaneamente a -3 dalla capolista che scenderà in campo 24 ore dopo in casa contro il Pietracuta. La squadra di Zecchi ha oltre il doppio dei punti dei riminesi, un distacco enorme che certifica la differenza di valori. Ma il Pietracuta è in piena lotta per non retrocedere e venderà cara la pelle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spal a Mesola in testacoda. Può riavvicinarsi alla vetta

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