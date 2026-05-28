Il fratello del leader socialista è stato processato nell'ambito di un'indagine sulla società Plus Ultra. La vicenda riguarda presunte irregolarità nelle attività dell'azienda, con coinvolgimenti di altri soggetti del settore. La notizia ha suscitato reazioni nel partito, che ha mantenuto il silenzio. Le autorità hanno confermato l'apertura del procedimento, senza fornire ulteriori dettagli. La situazione si inserisce in un contesto di indagini più ampie sulle operazioni aziendali e i possibili legami politici.

? Domande chiave Chi sono i protagonisti del caso Plus Ultra coinvolti nel processo?. Come influirà il caso della fontanera sulla tenuta del Psoe?. Perché il calo dei consensi del partito contrasta con il PIL?. Quali documenti ha richiesto la Guardia Civil alla sede del Psoe?.? In Breve Zapatero indagato per riciclaggio nel caso finanziamento Plus Ultra da 53 milioni euro.. Guardia Civil perquisisce sede Psoe a Madrid per indagine su Leire Díez e Sepi.. Pil spagnolo cresciuto del 2,8% nel 2025 contro l'1,4% dell'Eurozona.. Consenso Psoe sceso al 24,3% rispetto al 31,7% delle elezioni del 2023.. A Madrid, giovedì 28 maggio 2026, inizia il processo contro David Sánchez, fratello minore del premier spagnolo, accusato di abuso d’ufficio e traffico di influenze. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spagna, tempesta legale sul Psoe: processato il fratello di Sánchez

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