Le autorità spagnole hanno effettuato nuove perquisizioni e richiesto documenti in un’indagine che coinvolge il Partito Socialista e il governo. L’inchiesta riguarda un presunto “complotto” volto a destabilizzare i processi legali relativi ai vertici politici. I dettagli sui soggetti coinvolti o sulle motivazioni specifiche delle operazioni non sono stati resi pubblici. La magistratura continua a indagare sulle attività sospette legate ai socialisti e alle loro eventuali interferenze nei procedimenti giudiziari.

Nuove perquisizioni. Richiesta di documenti. E ancora una volta i socialisti di Pedro Sanchez finiscono nel mirino della magistratura. L'ultimo tassello sì è consumato nella sede del Psoe, in calle de Ferraz a Madrid: il Tribunale nazionale ha spiegato che il giudice istruttore Santiago Pedraz ha ordinato all’Uco - gli agenti dell’Unità Operativa Centrale della Guardia Civil, l'organo centrale della polizia giudiziaria che si occupa delle indagini dei reati più gravi di criminalità e criminalità organizzata, sia nazionale che internazionale - di recarsi presso la sede del partito del premier "per richiedere vari documenti e archivi... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Spagna, chi c’è dietro l’inchiesta sul presunto “complotto” per destabilizzare i processi che riguardano il Psoe e il governo Sanchez

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