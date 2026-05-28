Spagna perquisita la sede del Partito socialista Ma Sánchez non schioda e si incolla alla poltrona

Notizia in breve

La sede del Partito socialista in Spagna è stata perquisita nell’ambito di un’indagine giudiziaria. Il presidente del governo si trovava a Roma in visita presso il Papa quando è stato informato dell’operazione. Durante un intervento pubblico, ha dichiarato che le elezioni non sono nel interesse del Paese. Nessuna decisione pubblica è stata annunciata riguardo alla sua posizione o al futuro politico.