Spagna perquisita la sede del Partito socialista Ma Sánchez non schioda e si incolla alla poltrona
La sede del Partito socialista in Spagna è stata perquisita nell’ambito di un’indagine giudiziaria. Il presidente del governo si trovava a Roma in visita presso il Papa quando è stato informato dell’operazione. Durante un intervento pubblico, ha dichiarato che le elezioni non sono nel interesse del Paese. Nessuna decisione pubblica è stata annunciata riguardo alla sua posizione o al futuro politico.
Piazza San Pietro amara per Pedro Sánchez, fino a qualche tempo fa un poco santificato pure lui, pastore principale del presepe progressista, «hombre vertical» che mostra i muscoli con Usa e Israele. A Roma, mentre è a far visita a papa Leone, il premier spagnolo viene raggiunto da notizie che gli strappano, anche se non credente, una preghiera: il Psoe è travolto dall’ennesima inchiesta giudiziaria. A quel punto San Pedro, protettore della sinistra italiana, costretto a commentare il disastro in patria, di fronte alle richieste di elezioni anticipate, sceglie la strada del «tiriamo a campare»: «Le elezioni di un Paese», sottolinea Sánchez,... 🔗 Leggi su Laverita.info
Perquisita la sede del Psoe a Madrid per caso Leire Diaz, Sanchez da Roma: Nulla da nascondere
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